Başkan Memduh Büyükkılıç, “Yeşilhisar'ın kendisi zaten bir marka”

Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla ve esnafları ile bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

Yeşilhisar gezisinde vatandaşların taleplerini dinleyen Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ile ilgili gerçekleştirilecek bölgesel projelerini anlattı.

Yeşilhisar Belediye Başkanlarını makamında ziyaret ederek, ilçeleri hakkında genel ve belediye yatırımları hakkında detaylı ilgili bilgi alan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç esnafın, tüccarın, yatırımcıların, çiftçilerin ve vatandaşların beklentilerini sordu.

Kayseri'nin bir bütün olduğunu ve her bir ilçenin kendine has önemi ve etkinliğine değinen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "İlçelerimizde hemşerilerimizin beklentilerine göre bölgesel gelişimine, yerel ürünlerine, yerel kültür ve sanatlarına, katkı sunacağız. Yeşilhisar ilçesinde oturan hemşerilerimize yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için planlama yapıyoruz. Yeşilhisarlılar, her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.