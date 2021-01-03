Başkan Mustafa Palancıoğlu: “Daha yeşil bir Melikgazi için fidan değil ağaç diktik”

Böylece Melikgazi'nin kısa zamanda yeşillenmesi sağlanarak zamandan tasarruf edildi.

Gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir çevre bırakmak istediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Fidan değil ağaç dikiyoruz. Çok şükür ilçemizin birçok noktasına devasa çınar, ıhlamur, leylandi, akçağaç gibi çeşitli türde ağaçlar diktik. Ağaç dikim kampanyamızla bir yıl içinde 15-50 yaş arası 70 bin fidanı toprakla buluşturduk. Melikgazi ağaçlandırmada 15, 20 yıl öne geçti. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyor, dolayısıyla hızlı bir şekilde ilçemizin yeşillenmesini istiyoruz. Coğrafi ve yerleşim alanlarına uygun, çevresi ve doğası ile bütünleşen ağaç dikimine önem verdik. Bu açıdan Yalova, Sakarya ve Bursa gibi şehirlerden bizzat yerinde inceleme yaparak fidan ve ağaç alımı gerçekleştirdik. Belli bir program ve plan içerisinde doğru yere doğru ağaç çeşidini belirleyerek bunların toprak ile buluşturulmasını sağladık. El ele vererek ilçemizi daha yeşil bir Melikgazi haline getireceğiz. 2021 yılında da ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek" dedi.