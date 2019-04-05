Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Üretim ile istihdamın gelişimi için projeleri destekleyeceğiz"

Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, Melikgazi belediye başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ettiler.

Mustafa Palancıoğlu'nun 2019 yılı içerisinde Belediyenin ekonomiye ve istihdama yönelik çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldılar.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Melikgazi Belediyesince Kayseri sanayisine, esnafına, ticaretine, üretimine ve girişimcilerine yönelik özel yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı yatırımcılar, üreticiler ve sanayiciler adına teşekkür ettiğini söyledi.

Organize Sanayi Yönetimi ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler üreterek iş hacmi ile istihdamı artırıcı projeler gerçekleştireceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kayseri Organize Sanayisi İç Anadolu'nun üretim üssü ve istihdamı ile de sosyal yaşama ve ekonomiye yön vermektedir. Ortak çalışmalar ile Kayseri'de girişimcilerine yönelik yeni bir etkinlik ve yeni bir kampanya ile Kayserili sanayiciler, girişimciler, esnaflar ve ticaret erbabı için özel seminerler düzenleyeceğiz. Ayrıca Meslek Eğitim Kurslarımız da yine ortak çalışmaları değerlendireceğiz. Lojistik alanlar oluşturacağız. Organize Sanayi hammadde ve ürün çıkışına hız kazandırmak için yeni yollar açacağız. Şehrimizin Anbar bölgesine yapılacak yatırımlar ile hem ekonomiye, hem ihracata ve hem de istihdama destek olacağız. Katkı sağlayacağız” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyeleri bir süre sohbet ederek ve hatıra fotoğrafı çekildiler.