Başkan Nursaçan: “1 Mart'taki seçimlerde adayım”

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB)Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 1 Mart'ta yapılacak seçimlerde aday olduğunu söyledi. Nursaçan, Kayseri'de savunma sanayine mühimmat üretecek bir tesis için hazırlıkta bulundukları müjdesini verdi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 1 Mart'ta yapılacak olan seçimler dolayısıyla kentte bulunan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göreve geldiği 4 yıldan bu yana, yönetim kurulu ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Kayseri OSB'ye kazandırdıklarına dair bilgi veren Nursaçan, 1 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde de aday olduğunu açıkladı. Nursaçan, “Önümüzde bir yerel seçim var. 3 aydır sanayicimizde bazı kıpırdanmalar söz konusu. Seçim istek arzusunu görünce kayıtsız kalamazdık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla yaptığımız istişarelerde de bunu uzatmama konusunda fikir birliğine vardık ve seçimi 1 Mart'ta yapmaya karar verdik. Tabi ki adayız. Çünkü 4 yıllık süre içerisinde yönetim kurulundaki dava arkadaşlarımla birlikte ülkemize, milletimize yararlı faaliyetler yaptık” dedi.

Savunma sanayii tesisi İncesu'da olacak

Kayseri'ye mühimmat üretimi yapacak bir savunma sanayi tesisi müjdesi veren Nursaçan, “Ön yeterliliği olan bir firmayla da işbirliğimiz var idi. Bunu Bakanlığımız Kayseri OSB ile birlikte, ön yeterliliği olan firmayla işbirliğimizi de uygun gördü. Şu anda teknik ekip Ankara'da çok ciddi bir şekilde çalışma yapıyor. Ciddi bir davetiye aldık. Ama önümüzde bir ihale süreci var. Bu süreçten sonra önümüzde 1 buçuk yıllık zorlu, devletimizin milli bekası için savunma sanayiimize Kayseri OSB'den adım atmış olacağız. Projeyi İncesu'da Güney Çevre Yolu üzerinde hazine arazisi üzerinde 300-400 dönüm üzerinde hayata geçireceğiz. Elbette ikinci aşama 3 milyon, 5 milyon metrekarelik bir alanda savunma sanayiine yönelik bir organize sanayi bölgesi kurulmasına yönünde olabilir. Devletimize de teşekkür ediyorum. Kayseri OSB önemseniyor. Biz, bu yatırımı yapacak güce sahibiz” diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali

Nursaçan, görev süresi boyunca yaptıkları faaliyetlere dair şu bilgileri verdi:

“Tarihi hizmetlerden biri şehrimizi taçlandıran, son 1 ay içerisinde 4 megavat daha ilave ederek 55 megavata tamamladığımız güneş enerjisi santralimiz. Bu santralle 11 milyon dolarlık bir gelir sağlamış olduk.”

“OSB Teknik Koleji Türkiye'de önemli sıralarda”

“İkinci projemiz ise memleket meselesi olarak gördüğümüz teknik kolej. Kayseri OSB'deki teknik kolejimizi 670 öğrencimizle zamanında Milli Eğitim Bakanlığımızdan bir protokolle devraldık. Akabinde yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarımızın çalışmasıyla bin 500 kişiye ulaştık. Bugün Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri'deki okullar ve teknik kolejler arasında ve hatta Türkiye'deki teknik kolejler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Kısa bir zaman içerisinde de yeni okul binası inşaatımız başlayacak. Çalışanlarımızın çocuklarını okutacağı bir kreşe, anaokuluna ihtiyaç olduğu için de, özel bir firmayla anlaşarak Tasarım Kreş ve Anaokulunu sanayicilerimizin hizmetine sunduk.”

Kayseri OSB'ye modern hizmet binası

“Diğer taraftan Kayseri OSB'nin yeni, modern, çevreci ve akıllı hizmet binasını hizmete sunduk. Bir temsil makamının olması gerekiyordu, biz kendimizi nerede görmek istiyorsak, ona göre bir temsil makamı yaptık. Binamız sizlerin de bildiği gibi depreme dayanıklı bir yapıda değildi. Melikgazi Belediyemizin yıkılma kararı verdiği ve 90 gün içerisinde yıkılma kararı verdiği bir binaydı. Şehrimiz de kentsel dönüşüm konusu üzerinde hassas duruyordu, biz de buna OSB olarak uzak duramazdık.”

10 bin kişilik cami

“Bizden önce dörtte biri tamamlanmış olan merkezi cami inşaatı vardı. Bu cami inşaatı yönetimimiz tarafından tamamlandı. Biz göreve geldiğimizde 5 milyonluk bir para harcanmıştı, daha sonra biz de 17 bin TL gibi bir rakam harcayarak, 10 bin kişilik camiyi de ibadete açtık.”

Dış Ticaret İhbar Merkeziyle bilgiye erişim hızlandı

“OSB yönetiminin kararlılığı ve iradesi sayesinde Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu. Burada dış ticaret konusunda bilgiye erişim sağlanmaktadır ve çevre illerden gelip burada sektörleriyle ilgili bilgi toplayabilmektedirler.”

Kayseri sanayicisi için Tasarım Merkezi

“Kayseri şehri mobilyada, elektrikli ev aletlerinde, çelik kapı sektöründe önde olan bir şehir. Kayseri OSB'nin kurduğu Tasarım Merkezi, önemli bir hizmet vermektedir. Bu yıl arkadaşlarımız 500'ü aşan tasarımla Kayseri sanayiini sık sık söz edip de altını dolduramadığımız katma değerli ürünle buluşturmuştur.”

“İtfaiye Merkezimiz Türkiye'de örnek alınıyor”

“60 kilometrelik asfalt yolumuzu yeniledik. Aynı zamanda OSB'de bir otomasyon izleme merkezi yoktu. Bugün plaka tanıma sisteminden tutun da her alanda, her gün 24 saat izleme yapacak bir merkez kurduk. 7. Cadde üzerinde bulunan arazi üzerinde 200 araç kapasiteli park yapılmıştır. Modern teknolojiye uygun itfaiye binamız faaliyete geçirilmiştir. Bu bina içerisinde bir uzman kadro tatbikat ve eğitim yapmaktadır. Türkiye'deki OSB'ler tarafından da Kayseri OSB İtfaiye Merkezi örnek alınmış, her OSB'deki yetkili ekip gelip buradan brif almaktadır.”

“İstihdam Seferberliğine katkı sunan ilk 10 şehir arasındayız”

“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantılarına Kayseri OSB ciddi manada destek olmuş ve Kayseri SGK İl Müdürlüğümüz ve şehrimizdeki tüm sanayicilerimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın bu çağrısıyla, istihdama destekte ilk 10 şehir arasına girmeyi başarmıştır.”

Dubai ve Bosna-Hersek'e Dış Ticaret Merkezi

“Araştırmalarımız sonucunda, Bakanlığımızın da ilgili araştırmalarını inceleyerek ihracatta en önemli merkezlerden birinin Dubai olduğunu öğrendik. Bir de kardeş coğrafya Bosna Hersek vardı. Şu anda bu iki merkez üzerindeki çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Ama Dubai bir adım önde gidiyor.

Kayseri OSB'de emlak vergisi alınmıyor

“Göreve geldiğimizde burada emlak vergisi ödeniyor idi. Biz dedik ki, emlak vergisi ödenmemeli. Belediyenin yapacağı hizmeti OSB'nin yaptığını söyledik. Yapılan çalıştaylarda Kayseri OSB adına başkan olarak ben bu görüşleri savundum. OSBÜK'te 15 toplantıda emlak vergisini gündeme getirmeyi başardım. Emlak vergisinde 13 trilyon, ayrıca TRT katkı payından da 5 trilyon kar ettik.”

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nursaçan, Dubai'den Kayseri'ye gelen heyeti ağırladı.