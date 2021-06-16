Başkan Nursaçan: “Covid-19 aşısı Kayseri OSB'de de yapılıyor”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, covid-19'a yönelik aşı çalışmalarının daha hızlı ve daha geniş kitlelere yapılabilmesi için SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara Kayseri OSB içerisinde aşı yapılabileceğini söyledi. Başkan Nursaçan, aşı çalışmaları için Kayseri OSB'de İl Sağlık Müdürlüğü'ne yer tahsis edildiğini açıkladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, pandemi sürecinin ekonomik ve sosyal alanda dünyanın tüm ülkelerini olumsuz şekilde etkilediğini dile getirerek, bu etkinin azaltılması ve yok edilmesi için aşı çalışmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Covid-19 aşılarının daha hızlı şekilde yapılabilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade eden Başkan Nursaçan, “Sayın Sağlık Bakanımız üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle aşı uygulaması başlatacaklarını söylemişti. Kısa süre içinde gerekli görüşmeleri yaparak bu önemli hizmetin Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde başlamasını sağladık. İl Sağlık Müdürlüğü'nün aşı ekiplerine lojistik destek veriyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü karşısında İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Merkezi oluşturuldu. Organize Sanayi Bölgemizdeki SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlarımız burada aşı olabilecekler” dedi.

OSB Başkanı Tahir Nursaçan, pandemi döneminin olumsuz etkisine son verilmesi için en önemli tedbir olan aşılama konusunda herkesin hassas olmasını ve bir an önce aşılarını yaptırmalarını istediklerini kaydetti.