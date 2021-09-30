Başkan Nursaçan: “Kayseri ihracat ve toplam dış ticarette rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor”

Kayseri'ye ilişkin verilerin her ay gurur yaşattığını ifade eden Başkan Nursaçan, dış ticaret fazlasının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 60,9 oranında arttığını belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelindeki ihracatın yüzde 51,9, ithalatın ise yüzde 23,6 oranında arttığını söyledi. Kayseri'de ise ihracatta yüzde 47,50, ithalat da yüzde 36,7 artış kaydedildiğini ifade eden Başkan Nursaçan, “Kayseri'nin İhracatı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 artarak 306 milyon 170 bin dolar, ithalatı ise yüzde 36,7 artışla 157 milyon 405 bin dolar oldu. Kayseri'nin İhracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,50 artarak 2 milyar 247 milyon 717 bin dolara, ithalatı ise yüzde 43,3'lük artışla 1 milyar 114 milyon 501 bin dolara yükseldi” diye konuştu.

Dış ticaret verilerimizdeki fazlalığa da dikkat çeken Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri'nin Türkiye genelinin aksine dış ticaret fazlası verdiğini ve bu ivmenin artarak devam ettiğini belirtti. Dış ticaret fazlamızın Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,9 artarak 148 milyon 765 bin dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Başkan Nursaçan, ihracatta ve toplam dış ticarette rekor üstüne rekor kıran Kayseri sanayicisini tebrik etti.