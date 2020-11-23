Başkan Nursaçan: "Öğretmenlerimiz, emanet edilmiş çocuklarla kendi çocuklarından daha fazla ilgilenir"

Başkan Nursaçan mesajında; "Öğretmenlik yalnızca bir meslek olmayıp, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir idealdir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek kutsaldır. Yüce Rabbimizin Peygamberimize 'oku' şeklindeki emri, 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyen ilmin kapısı Hz. Ali'nin düsturu, okumanın, okutmanın ve insanı insan yapan yüce değerlere sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu yeterince açıklamaktadır. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Bizim öğretmenlerimiz bir harf öğretmesi için kendilerine emanet edilmiş çocuklarla, kendi çocuklarından daha fazla ilgilenir. Onların içindeki bu sevgi, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza da geçecektir. Bu vesileyle cefakâr ve fedakâr öğretmenlerimizin; mutlu, başarılı ve huzur içinde bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.