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Başkan Nursaçan'ın Hıdırellez Mesajı

Karyseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Hıdrellez dolayısı ile bir mesaj yayımladı.


Doğanın yeniden uyanışının, baharın ve güneşli günlerinin gelişinin müjdecisi, Türk dünyasında Hıdrellez olarak bilinen gününü kutladıklarını ifade eden Başkan Nursaçan mesajında; "Kültürümüzü oluşturan örf, adet ve geleneklerimiz hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu gibi bu değerlerimiz birlik ve beraberliğimize güç katmaktadır. Hıdırellez'de beraber yenen toplu yemekler, fakirlerin doyurulması, dargınların barışmasına ve kardeşliğin yeniden tesisine vesile olur. Toplumumuzu ayakta tutma ve birleştirme hususunda hayati öneme sahip bu kutlamalar, nesilden nesile kuşaktan kuşağa geçerek varlığını bugün de devam ettirmektedir. Hıdırellez güneşinin, milletimizin üzerine doğmasını, kardeşliğin, sevginin ve barışın hâkim olmasını temenni ediyor tüm kardeşlerimizin Hıdırellez'ini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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