Başkan Nursaçan'ın Öğretmenler Günü mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında; "İlim ve bilgide üstünlüğü kaybeden bir milletin ileriye gitmesi imkansızdır" dedi.

Öğretmenlerin eğitim ve öğretim sisteminin temel taşı olduğunu vurgulayan Başkan Nursaçan mesajında; Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek kutsaldır. Yüce Rabbimizin Peygamberimize 'oku' şeklindeki emri, 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyen ilmin kapısı Hz. Ali'nin düsturu, okumanın, okutmanın ve insanı insan yapan yüce değerlere sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu yeterince açıklamaktadır. Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu yönüyle öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakârlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Ülkemizin her köşesinde insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle cefakâr ve fedakâr öğretmenlerimizin; mutlu, başarılı ve huzur içinde bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.