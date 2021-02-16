Başkan Nursaçan'ın Üç Aylar mesajı

Başkan Nursaçan mesajında; "Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan bu mübarek üç aylarda yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeş olmanın, barış ve huzur içinde birlikte yaşamanın en güzel örneklerini sergilemeliyiz. Üç aylar olarak bilinen bu kutlu zaman dilimi, nefis muhasebesi yapacağımız, rahmet, mağfiret ve arınma mevsimidir. Üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını, bu mübarek gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.