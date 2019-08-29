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Başkan Nursaçan'ın Zafer Bayramı mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


"Mazisi derin, ihtişamlı ve insani meziyetlerle dolu bir millet, tarihinden asla ayrı düşünülemez" sözleriyle mesajına başlayan Başkan Nursaçan, "Ecdadımız bizlere vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlık ve cesareti kutsal bir miras olarak bırakmıştır. Gelecek nesillere aktarılacak olan bu yüce hasletler, geleceğe yürüyüşümüzde her zaman yolumuzu aydınlatacak, bizleri güçlü kılacaktır. Anadolu'nun ebediyen Türklerin vatan toprağı olduğunu bir kez daha ispatlayan aziz milletimiz, çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı, sivil asker demeden giriştiği bu mücadeleden alnının akıyla çıkmış, bu hak dava yolunda nice yiğitler şehit düşmüş, niceleri de gazilik mertebesine erişmiştir. Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla ve tarihi zaferlerle dolu büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nı en içten duygularımla kutlar, kanlarıyla - canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden zaferimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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