Başkan Odakır: “Ülkemiz sorunsuz bir şekilde demokrasi sınavını verdi”

Başkan Odakır değerlendirme açıklamasında, “Ülkemiz sorunsuz bir şekilde demokrasi sınavını vermiş ve seçimini istikrardan yana yapmıştır. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ile 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin tamamlanmasının ardından bir değerlendirme açıklaması yaptı.

“Cumhurbaşkanımıza yeni döneminde başarılar diliyoruz”

Başkan Şeyhi Odakır, seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olmasını mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Odakır, “Ülkemiz sorunsuz bir şekilde demokrasi sınavını vermiş, yurt içine ve yurt dışına anlamlı mesajlar vermiştir. Türk milleti sandığa sükunetle giderek, herhangi bir olaya mahal vermeyerek Türk demokrasisinin daha çok olgunlaştığını göstermiştir. 14 Mayıs'ta Meclis'teki durum netleşmişti. Kayserimiz vekillerini seçerek Meclis'e göndermiş, kendisi için çalışacak vekillerini görevine tayin etmiştir. Öncelikle seçilen bütün milletvekillerimizi tebrik ediyor başarılar diliyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımızın, Kayseri'nin sesi olacaklarına içtenlikle inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de seçmen ikinci tura bırakmıştır. Geçtiğimiz pazar günü Türk milleti aynı sükunetle sandığa giderek oyunu vermiş, sonucu belirlemiş ve istikrardan yana tavır almıştır. Her kesimden insan seçimleri beklemekteydi böylece seçimi atlatmış bulunuyoruz. Atlatılan seçimlerle birlikte gündelik hayatımıza devam edecek, işimizin başına yeniden geçecek ve ülkemiz için, şehrimiz için çalışmaya emek vermeye devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkârlara desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor, yeni döneminde başarılar diliyoruz. Kazanan ülkemiz olsun, bu ülke hepimizin, bizim birbirimizden başka kimsemiz yok, birlik ve beraberlik duygusu içerisinde memleket için çalışmaya devam edeceğiz. Seçimler şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.