Başkan Özdoğan: “15 ayrı noktada çalışmalarımız devam ediyor”

Bilal Özdoğan, Çiftlik Caddesi'nde yapılan 2 km'lik içme suyu yenileme çalışmasını yerinde inceledi. Özdoğan ilçede 15 ayrı noktada çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çiftlik Caddesi'nde birim amirleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, çalışan personele kolaylıklar diledi. “Vatandaşlarımız için daha iyi ve kaliteli hizmeti sunma adına çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” diyen Başkan Özdoğan şöyle konuştu:

“Çiftlik Caddesi'nde yürütülen alt yapı çalışmasıyla vatandaşlarımıza daha sağlıklı içme suyu sağlamak adına daha önce planladığımız üzere 2 km'lik hattımız yenileniyor. Burada hat çekildikten sonra abone bağlantıları sağlanacak, sonrasında yine üst yapıya geçeceğiz. Altyapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmaların hız kesmeden devam edecek. İlçemizde 15 ayrı noktada çalışmalarımız sürmekte. İlçemizdeki gerek devlet yatırımları gerekse büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak çalışmalarımız hız kesmeden planlandığı üzere devam ediyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”