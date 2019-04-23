Başkan Özdoğan, asker kınasına katıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ilçesinde yaşayan Hamza Keser'in temsili olarak yapacağı 1 günlük askerlik için asker kınasını yaktı.

Hacılar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen Kına gecesine, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Hamza Keser'in ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Geçtiğimiz günlerde bir ziyaret sırasında tanışıp söz verdiği Hamza Keser'in asker kınasını yakan Başkan Bilal Özdoğan, Hamza Keser'in yakın bir zamanda 1 günlük temsili askerlikte yapacağını, kendilerinin de bu törene katılacağını söyledi. Özdoğan; “Bizler asker kınasını Cenab-ı Allah'ın uğruna kurban olmak üzere, vatana bu millete kurban olmak üzere yakan, askere davulla, zurnayla büyük bir sevinçle giden insanlarız, topluluğuz, milletiz. Bundan da ayrıca onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hamza kardeşimizin de kınasını bu manada yakmaktan ayrı bir onur duyuyoruz. Sağ olsun ailemiz, bizimle bu mutlu günü paylaşma onurunu verdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Allah nasip eder sağlık, sıhhat verirse beş yıllık süreçte de Hamza kardeşimiz gibi tüm kardeşlerimizle de yakından ilgileneceğimizi bütün hemşerilerimize, ilçemize duyurmak istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Ben başta Hamza kardeşimiz olmak üzere tüm askerlerimize de sağlık, sıhhat başarılar diliyorum. Ordumuzu, emniyet güçlerimizi hıfzu emanında eylesin. İnşallah görevlerini sağ salim yaparak annelerine babalarına dönmeyi de nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Oğulları için düzenlenen etkinlik nedeniyle mutlu olduklarını belirten Hamza Keser'in annesi Akgül ve Babası Osman Keser, "Bugün oğlumuzun asker kınasını yaktık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Bu programın hazırlanmasında bizlere destek sağlayan Başkanımız Bilal Özdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapacağı 1 günlük temsili askerlik için düzenlenen kına gecesinde Hamza Keser ve davetliler gönüllerince eğlendiler.