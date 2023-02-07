Başkan Özdoğan: “Bu günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Kayseri'de de hissedilen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Hacılar Belediyesi'nin de yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek için bir ekskavatör ve 4 kişilik ekiple göreve başladığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Bu günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanındayız. Bu bağlamda ilçemizde evlerine girmeyen vatandaşlar için Millet Kıraathanesi, Hacılar Kafe Restoran, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi ve okullar açık kaldı. Burada vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk” dedi.

Başkan Özdoğan, vatandaşların oluşabilecek olumsuz durumlara maruz kalmamaları için çalışmaların gün boyunca süreceğini, ayrıca vatandaşların 442 37 77 telefondan anında Fen İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.