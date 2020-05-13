Başkan Özdoğan çocukları sevindirdi

Hacılar Belediyesi olarak ilçe genelindeki parklarda uzun süredir oynayamayan ve normalleşme planına göre günler sonra sokağa çıkabilen 0-14 yaş grubu çocuklara çeşitli hediyeler vererek bu mutluluklarına ortak olduklarını söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, içinde bulunduğumuz süreci devletin aldığı kurallara harfiyen uyarak atlatılacağını ifade etti. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Çocuklarımız salgın hastalık tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra bugün normalleşme planına göre 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabildiler. Yavrularımız bu süre zarfında sabır gösterdiler. Bizde ilçe içerisinde bulunan parklarda bu vakitlerini geçiren 0 ila 14 yaş gurubu çocuklarımıza birer hediye verdik. Zabıta müdürlüğümüz ilçe genelindeki parkları dolaşarak çocuklarımızın hediyelerini ulaştırdı. Devletimizin aldığı tedbirlere, büyüğümüzle küçüğümüzle tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle uyması bizleri sevindiriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyor, tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum. ”