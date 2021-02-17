Başkan Özdoğan: "Ekiplerimiz 7/24 çalışıyor"

Hacılar'da etkili olan kar yağışının ardından Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7/24 çalışarak kapalı yol kalmamasını sağlıyor. İlçede hayatı kolaylaştırmak adına tüm hazırlıkların önceden yapıldığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yağışla birlikte çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek ilçede kapalı yolun bulunmadığını söyledi.

Önceki gün başlayan kar yağışıyla birlikte ilçede ekiplerin ara vermeden çalıştığını hatırlatan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ana güzergah ve mahalle aralarında anında yapılan çalışmalarla yolların açık olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan, Kar yağışı nedeniyle araç ve yaya ulaşımının aksamaması, günlük yaşamın kesintiye uğramaması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ana arterler başta olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz yapıldığını söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerektiğinde, 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “İlimizde olduğu gibi ilçemizde de kar etkisini gösterdi. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmakta. Anayollarımız başta olmak üzere tüm bağlantılarımızda, 11 iş makinesi ve 35 personelle halkımıza hizmet veriyoruz” diye konuştu. Başkan Özdoğan ayrıca yağışla birlikte oluşacak tehlikelere karşı araç sürücülerini de uyararak "Kar lastiği olmadan yola çıkılmamasını önemle rica ediyorum” dedi.

Başkan Özdoğan, vatandaşların 442 37 77 ve 0534 592 48 55 No'lu telefonlardan anında Fen İşleri Müdürlüğüne ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.