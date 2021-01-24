Başkan Özdoğan: “Hadak gurur kaynağımız”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri'nde Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcularıyla bir araya geldi. Başkan Özdoğan antrenmanlarını takip ettiklerini ve kayakçıların gurur kaynakları olduğunu söyledi.

Hacılar kapıda 38 sporcuyla il içi ve il dışında düzenlenecek olan yarışlara hazırlık yapan sporculara başarı temennisinde bulunan Başkan Özdoğan, sporcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sporcuları yürekten tebrik eden Başkan Özdoğan şöyle konuştu:

“Hacılar Erciyes kapı tüm güzelliğiyle yine göz kamaştırıyor. Bu bağlamda biz de hem sporcularımızı ziyaret ettik, hem de Erciyes'imizin güzelliğini paylaşmak istedik. Bugün HADAK kulübü sporcularımızın antrenmanlarını izleme imkânımız oldu. Sporcularımız gerek Türkiye, gerekse il bazında birinciler almış durumdalar. Sporcularımızı yürekten kutluyorum.”

Başkan Özdoğan, 1-7 Şubat arasında HADAK'ın kayak temel eğitim kursu düzenlediğini de hatırlatarak tüm sporculara ve hocalara kazasız belasız bir sezon temennisinde bulundu.