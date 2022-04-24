Başkan Özdoğan: "Mahallemizin gönül sofrasına misafir olduk"

Bilal Özdoğan, Hacılar Tutamseki Sokağı'ında mahalle halkıyla iftarda bir araya geldi.

Geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların evlerinde yaptıkları yemekler ile yapılan iftarın ardından dualar edildi. Bilal Özdoğan mahalle sakinlerine gönül sofrasına kendilerini misafir ettikleri için teşekkür ederek şöyle konuştu;

“Allaha şükür iki yılın ardından gönül sofrasında bir araya geldik. Bizi yürekten ve gönülden misafir etiniz, Allah razı olsun. Ramazanın rahmeti manevi iklimi hepimizi sardı. Sizler de bizi gönül sofrasında misafir ederek bunu göstermiş oldunuz, emeğinize sağlık. Bu sofrada maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin. İnşallah sizlerle birlikte bu birlikteliğimiz her zaman devam eder. Rabbim hepimizi Ramazan Bayramına eriştirsin.”