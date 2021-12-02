Başkan Özdoğan: "Mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, tüm toplumun görevidir"

Bilal Özdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı. Özdoğan, “Engellilerimize sahip çıkmak, onların sorunlarına çözüm üretmek, mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, tüm toplumun görevidir” dedi.

“3 Aralık engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gündür” diyen Özdoğan, mesajında şu görüşlere yer verdi; “Günümüzde engellilerimizin toplumsal hayata katılım ve başarı noktasında gösterdikleri gayretlerden büyük mutluluk duyuyoruz. Bireylerin, temel hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanabilmesi, iş, eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal haklar yönünden ayrımsız tüm vatandaşların faydalanması; gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde çok önemli bir faktördür. Bizler de Hacılar Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm çalışmalarımızla engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam sunmak için gayret ediyoruz. Engelli kardeşlerimizi her alanda varlık göstermeleri, toplumsal zenginliğimizin daha da artmasını sağlamak adına, yetenek ve birikimleri doğrultusunda istihdam da ediyoruz.”

Özdoğan açıklamasını; “Bu bağlamda tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte huzur ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürmelerini temenni ederim.” şeklinde tamamladı.