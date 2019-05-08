Başkan Özdoğan okul inşaatını inceledi

Hayırsever Şaşoğlu ailesi tarafından kentsel dönüşüm alanında yaptırılan 18 derslikli Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hacılar'da hayırseverler tarafından yapılan birçok eserin bulunduğuna dikkat çeken Özdoğan yaptığı açıklamada, “30 Nisan'da hayırseverimiz Ali Şaşoğlu amcamızın başlattığı okul inşaatımızın temelini atmıştık. Allah'ın izniyle okul inşaatımız seri bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle bodrum katın tabliye aşamasına gelmiş durumdayız. İlimiz hayırsever il olarak bilinir. İlçemizde hayırsever ilçesi olarak bilinir. Bu eser bizim için çok anlam ifade ediyor. Ali Şaşoğlu amcamızın hayrıyla seri bir şekilde yapılan bu eğitim öğretim yuvasında da inşallah seri bir şekilde inşaatımızın bittiği günleri de görürüz. Ben burada emeği geçen başta hayırseverimiz Ali Şaşoğlu amcamız olmak üzere, çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim görecek gençlerimizin de burada hayırlı ilimler, hayırlı eğitimler görmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.