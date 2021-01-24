İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Özdoğan vatandaşlara maske konusunda uyarılarda bulundu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hafta sonunda ilçe halkını ziyaret ederek maske mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Başkan Özdoğan ilçe halkıyla birebir iletişim kurarak talep ve isteklerini dinledi.


Hacılar ilçesi bağlar bölgesinde yaşayan vatandaşları ziyaret eden Başkan Özdoğan, vatandaşların hem hatırlarını sordu hem de küçük çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunan Başkan Özdoğan vatandaşlara ayrıca maske dağıttı.


Rutin olarak ilçe halkıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Özdoğan, özellikle ilçe halkının maske konusunda hassasiyet gösterdiğini söyleyerek şöyle konuştu:


“Bugün ilçemizde ve Erciyes'imizde bir takım incelemelerde bulunduk. Hem bağlar bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız hem de ilçe merkezindeki vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu gördük. Bu vesile ile İlçe halkımızla birebir iletişim sağladık. Erciyes Kayak Merkezinde vatandaşlarımızın ve sporcularımızın gönüllerince kayak yaptıklarını gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”


Gerek ilçe merkezimizde gerekse bağlar bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin görüş ve önerilerini aldık” diyen Özdoğan, “Kurallara uydukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah sıkıntılı günleri hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurularına uyarak aşacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.