Başkan Özdoğan, "Yaptığımız her işi severek yapıyoruz"

Başkan Özdoğan yaptıkları çalışma ile hem üreticiye hem de vatandaşa destek olduklarını belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan patates dağıtımında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi;

“Üreticiye destek ve vatandaşımıza hizmet sloganıyla başlattığımız bir projemizde patates üretimine destek olmak amacıyla ilimizdeki patates üreticilerinden Yeşilhisar ilçemizden aldığımız patatesleri halkımızla buluşturuyoruz. Bu manada gerçekten tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu kampanyaya destek olmaktan ayrı bir keyif aldık. Üreticinin elinde ürettiği ürünlerin mahzenlerde kalmasına engel olduk bir taraftan da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da bir hizmet ulaştırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. inşallah vatandaşlarımız bu patatesleri ağız tadıyla yesinler. Üç gündür devam eden çalışmalarımızı da hafta sonuna dağıtımını tamamlamış olacağız.”

Başkan Özdoğan çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür ederek çalışan personele kolaylıklar diledi.