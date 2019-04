Başkan Özdoğan'a Ticaret Ve Esnaf Odalarından ziyaret

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Başkan Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Mahalli idareler seçimlerinin ardından Hacılar Belediye Başkanı olarak seçilen Bilal Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Özdoğan'ı makamında ziyaret etti ve yeni görevinde başarılar dileyerek tebriklerini iletti.

Başkan Özdoğan'ın Hacılar'ın yaşam standartlarının yükselmesine büyük katkı sağlayacağına emin olduklarını söyleyen KTO Başkanı Gülsoy yaptığı açıklamada, “Yeni göreviniz hayırlı, uğurlu olsun Sayın Başkanım. Hacıların insanlarına, şehrimize, ekonomisine, ticaretine, yaşam standartlarının yükselmesine büyük katkılar vereceğinize eminiz. Allah'ım utandırmasın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah hep birlikte bu şehrin ekonomisine katkıda bulunacak ve ticaretini yükseltmek için birlikte çalışacağız. Sizler de sivil toplum kuruluşlar ile uyum içerisinde çalışan ve sıcak ilişkiler kuran insansınız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Tekrar tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, “KTO, ilimizin toplumsal ve meslek örgütlerinin başında geliyor. Sağ olsun Başkanım hem adaylık sürecimizde hem daha sonraki süreçte her zaman bizi yürekten gönülden destekledi. Bunu da samimiyetle ifade etti, Allah razı olsun. Biz yerel yönetimler olarak ticaretin, sanayinin, ekonominin gelişmesi ve kalkınması için üzerimize ne düşüyorsa, dün olduğu gibi bugünde hep beraber el birliği içerisinde, iş birliği içerisinde güzel işler yapacağız. İnşallah bizde edindiğimiz bilgileri, deneyimleri ilçemize yansıtmak adına Başkanlığımızda da ekibimizle birlikte güzel işler yapmak için iyi işler yapmak için yola çıktık.” Şeklinde konuştu.

Diğer yandan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan, Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ahmet Erkan, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Demirciler Odası Başkanı Mustafa Soyaçıkgöz, Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Selim Atasoy ve Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti ile birlikte Başkan Özdoğan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Hacılar için Başkan Özdoğan'ın her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Övüç yaptığı açıklamada, “Yeni bir maratondan çıktınız. Allah hayırlı mübarek eylesin. Politikada güzel bir söz var. İyi gören göz, yorulmadık diz ister. Geçen sene çıraklığını, kalfalığını yaptınız. Bu sene de inşallah ustalığınızda Hacılar eyaletimize iyi bir başkanlık yapın. Bizde her zaman her dakika esnaf ve sanatkârlar olarak emrinizdeyiz. Yetişemediğiniz yerlerde aramanız yeterli. Bizim telefonumuz 24 saat açık. Kalp kapımız da her zaman açık. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. İlçemiz için başarılı çalışmalarınız olur. Bizde sizlerle iftihar ederiz. Şimdiden Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın.” Dedi.

Başkan Özdoğan ise ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin, bağlı odalarla birlikte her zaman kendilerine destek olduklarının altını çizdi. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerek aday adaylığım sürecimizde gerekse adaylık sürecimizde bizlere en kalpten desteği veren odalarımız oldunuz. Bunu da yakından hissetmenin tabi ki mutluluğunu, gururunu yaşadık. İnşallah bize olan güveninizi de boşa çıkartmayacağız. Bize olan teveccühünüzü de boşa çıkartmayacağız. Hep Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koşan, terleyen bir Cumhurbaşkanı varken bizim durmamız, bizim yürümemiz olmaz. Bizim de koşup terlememiz lazım. Memduh Başkanımın dediği gibi durmak yok yola devam değil, durmak yok koşmaya devam anlamında icraatlarımız olacak. İnşallah güzel işler doğru işler yaparız. Edindiklerimizi ilçemize katarız. Çünkü makamlar çalıştıkça bir şeyler alınacak yerler değil, bir şeyler katılacak yerlerdir. Çalıştıkça gelişeceğiz, geliştikçe çalışacağız. Koşacağız, koşturacağız. Tüm ekibimizle de inşallah ilçemize, ilimize layık hizmetler sunmaya çalışacağız.”