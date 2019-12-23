Başkan Özdoğan'dan çocuklara sevindiren hediyeler

Özdoğan, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Çocukların gelişimi için en iyi araçlardan birisi olan Kitapların, bilgiye ulaşılmasını sağlayan en kısa ve en yararlı yol olduğunu belirten Başkan Özdoğan, öğrencilere Diyanet Yayınevi Çocuk Yayınlarından çeşitli kitaplar ile oyuncaklar hediye ediyor.

Başkan Özdoğan, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızın eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak adına Diyanet çocuk yayınlarından oluşan çeşitli kitapların yanı sıra hadis ve ayetleri öğreten kartları hediye ediyoruz. Ayrıca küçük yavrularımıza da oyuncak hediye ediyoruz. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak olan çocuklarımıza hayatlarında başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.