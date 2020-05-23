İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Özdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Tüm Kayserililerin ve İslam Dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Kıymetli hemşerilerim mübarek Ramazan Bayramınızı, arefenizi yürekten kutluyorum. Malum süreçten dolayı bu bayramda büyüklerimizin ellerinden öpemeyeceğiz. Küçüklerimizin gözlerinden öpemeyeceğiz. Büyüklerimize gidemeyeceğiz. Küçüklerimiz bize gelemeyecek. Devletimizin belirlediği tüm kurallara bu saate kadar, bugüne kadar uyduğunuz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu bayramda da belirlenen kurallara uyduğumuz süreçte bayram sonrasında daha sağlıklı yarınlarda daha güzel günlerde buluşacağız inşallah. Ben bu vesileyle hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.