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Başkan Özkan Altun: “Birlik adına çok önemli olan bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Altun mesajında; içinde büyük hikmetler barındıran bir gece olan mübarek Miraç Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Birlik ve beraberlik adına çok önemli olan bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz” dedi. Recep ayının 27. gecesinde peygamber tarafından yaşanmış kutsal bir yolculuk olan Miraç Kandili'nin dolu dolu yaşanması gerektiğini belirten Özkan Altun, "Miraç Kandili insanların Allah'ın rahmetine, merhametine ve bereketine ulaştığı önemli gecelerden biridir. Toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, paylaşımın ve yardımlaşmanın arttığı, insanların kendilerini sorgulamalarını sağlayan bu anlamlı geceler, maddi ve manevi olarak arınma, üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek ve kendimizi sorgulamak için önemli bir fırsattır. Bu mübarek geceyi dolu dolu yaşarak bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç Kandilinin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diler, hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Miraç kandilini kutlarım" ifadelerine kullandı.

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