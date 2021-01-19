Başkan Özkan Altun KCETAŞ Bünyan İşletme Şefliği'ni ziyaret etti

Başkan Özkan Altun burada yaptığı konuşmada, "İnsanların sokağa çıkmaya dahi imtina ettiği hava koşullarında sahada büyük bir özveri ile çalışan KCETAŞ Bünyan İşletme Şefliği personelini ziyaret ederek, kış şartlarında sergiledikleri gayretli çalışmalar için teşekkür ettik. İl genelinde olduğu gibi ilçemizde de aşırı rüzgar ve sonrasında yaşanan kar yağışına bağlı süreli elektrik kesintileri yaşadık. Alanında deneyimli, sahayı bilen gayretli arkadaşlarımız, zorlu coğrafya, soğuk ve yağışlı havaya rağmen 567 noktada oluşan arızaları, gece gündüz demeden çalışarak giderdiler. Bünyan İşletme Şefimiz Gökhan Öztürk başta olmak üzere, sahada canla başla çalışarak mağduriyetleri kısa sürede gideren her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim, memleket, millet ve helal rızık için çalışan herkesin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

KCETAŞ Bünyan İşletme Şefi Gökhan Öztürk ve saha personeli ise ziyaretleri ve destekleri için Başkan Altun'a teşekkür ederek, Bünyan Belediyesi'nin her zaman kendilerine yardımcı olduğunu belirttiler.