Başkan Özkan Altun, "Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmazımız"

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan pazarlarda denetim ve ücretsiz maske dağıtımına devam ederken, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmazımız" dedi.

Korona virüse karşı ilk günden itibaren etkili bir mücadele yürüten Bünyan Belediyesi normalleşme sürecinde de çalışmalarına ara vermiyor. Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan pazarlarda denetim ve ücretsiz maske dağıtımına aralıksız devam ediyor.

Tüm imkânlarıyla ilçe sakinlerimizin yanında olduklarını ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," Hemşehrilerimizden istirhamımız kurallara harfiyen uymayı sürdürmeleridir. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmazımız. Bu mücadele nihai hedefe ulaşana kadar asla rehavete kapılmamalıyız. Kendimiz, ailemiz, çevremiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için gösterdiğimiz titizliği, kaydettiğimiz dikkati sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.