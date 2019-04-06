Başkan Özkan Altun Personel İle Bir Araya Geldi

Personel ile birlikte depo alanında incelemede bulunan Başkan Altun birim amirlerinden araç ve makine parkı hakkında bilgi aldı. Başkan Özkan Altun; "Arkadaşlarımızla önümüzdeki süreçte hep birlikte yapacaklarımızı paylaşıp, görüş alışverişinde bulunduk. Belediyemizin tüm birimlerinde çalışan kardeşlerimizin özverili ve gayretli çalışmasını yakinen biliyoruz. İnşallah tüm mesai arkadaşlarımızla kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, memleketimize birlikte güzel işler yapmanın gayretinde olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Başkan Altun; “Bizler birbirimize yabancı insanlar değiliz. Amacımız hep birlikte taşın altına elimizi koyarak bu belediyeyi daha güzel yerlere taşımak. Makine parkımızı geliştirmemiz gerek. Bunun için mücadele vereceğiz. Bünyan bu şekilde ise bu sizler sayesinde oldu. Sizden ricam makinelerimize araçlarımıza ve işimize kendi işiniz kendi malınız gibi sahip çıkmanız ki bunu zaten yapıyorsunuz. Daha çok gözetin israfın önüne geçelim İnşallah bunu yaparsak her şey kendiliğinden gelir. Hep birlikte memleket için çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.