Başkan Özkan Altun'dan ahırı yanan aileye geçmiş olsun ziyareti

Olayın meydana geldiği Kahveci Mahallesi'ne gelen Altun, ahırın sahibi Sayım Demir ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Altun, belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yaşanan olayın son derece üzücü olduğunu belirten Altun, "Kahveci Mahallemizde ahırı yanan ve maalesef 9 büyükbaş hayvan telef olan Sayım Demir ve ailesini ziyaret ettik. Hepimizi üzen hadise nedeniyle bir kez daha Sayım Demir, ailesi ve mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çıkan yangında Demir ailesinin ahırı kullanılamaz hale gelirken, 9 büyükbaş hayvanı da telef oldu. Maddi zararları gerçekten büyük. Tek tesellimiz hiç bir vatandaşımızın canına zarar gelmemiş olması. Olayı haber alır almaz ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Personelimiz, kepçe, kamyon ve arozözle söndürme çalımları için hemen olay yerine intikal etti. İnşallah ailemizi yalnız bırakmayacağız, yaraları hep birlikte saracağız. Ailemiz için Bünyan Belediyesi olarak gereken her türlü desteği vereceğiz." dedi.