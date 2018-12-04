Başkan Öztürk 4 Aralık Madenciler Günü'nü kutladı

Özel bir şirkete ait olan maden ocağını ziyaret eden Belediye Başkan Esat Öztürk, madencilerin bu özel gününü kutlayarak, onlarla birlikte yemek yedi.

Burada madencilere seslenen Başkan Öztürk; “ Öncelikle madenci kardeşlerime kazasız, belasız bir şekilde çalışarak alın terinizle kazandığınız ekmeği, çocuklarınıza götürmeyi Rabbim nasip etsin. Her zaman söylediğim gibi, ailenize kazancınızı en helal götüren sizlersiniz. Allah, tırnağınıza taş değirmesin. Zor bir sektörde çalışıyorsunuz. Hem iş adamlarımız, hem mühendislerimiz hem de çalışan işçilerimiz açısından zor bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Bu sektörde çok insanımızı kaybettik. Çok şükür alınan tedbirlerle bunu minimize ettik. Bu sektörde çalışarak evine ekmek götürürken vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet etsin. Sizlere de Rabbim güç versin, kuvvet versin. Yahyalı'mız maden yönünden zengin bir ilçe. Türkiye' de çıkarılan Demir Cevherinde Sivas'tan sonra ikinci sıradayız. Biz, bu sektörde faaliyet gösteren iş adamlarımıza hem dua ediyoruz, hem de teşekkür ediyoruz. Çünkü ilçemizde bu sektörde dolaylı yoldan 10 bin vatandaşımız ekmek yiyor. Biz iş adamlarımızla gurur duyuyoruz. Ben 4 Aralık Dünya Madenciler Gününüzü tebrik ediyorum. Hepinize kazasız belasız çalışmalar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Esat Öztürk, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolasıyla tüm işçilere çikolata ikram etti.