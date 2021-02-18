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Başkan Öztürk: "Bu mübarek geceyi hakkıyla değerlendirmeliyiz"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm vatandaşların Üç Aylar ve Regaib Kandili’ni kutladı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm vatandaşların Üç Aylar ve Regaib Kandili'ni kutladı.


Başkan Esat Öztürk mesajında; “Günahların bağışlanması için edilen duaların kabul olduğu, manevi havası çok yüksek, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı Mübarek Üç Aylara ve Regaib Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecede Cenab-ı Allah'a yönelmeli, günahlardan arınmak için bol bol dua etmeli, nefsimizin yanıltıcı isteklerinden uzaklaşmalıyız. Rabbimize verdiği nimetler, sağlık ve afiyet için şükredip, bu mübarek geceyi hakkıyla değerlendirmeliyiz. Elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba göstermeliyiz. Gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınmalı, Anne-Babamıza, yakın çevremize her zamanki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimizin Regaip kandilini tebrik ediyor, bütün İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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