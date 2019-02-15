Başkan Öztürk esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş'un da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Esat Öztürk esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Esnafla oturup, sohbet eden Öztürk, esnafların sorunları hakkında bilgiler aldı.

Yapılan ziyaretleri basına değerlendiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Cumhur İttifakı adayı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanımıza ve AK Parti Yahyalı İlçe Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Vardığımız her yerde Allah'a şükürler olsun kabul görüyoruz. Sağ olsun esnafımız Cumhur İttifakından çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Bu ilçeye Cumhur İttifakı çok yakıştı. Kayseri'mize yakıştı. Türkiye'mize de bereket getirecek. Cenab-ı Allah iki parti liderimize de uzun ömürler versin. Bu ülke için çok büyük bir fedakârlığa, çok büyük bir güzelliğe imza attılar. İnşallah 31 Mart 2019 gülen tarafın Cumhur İttifakı olacağından şüphemiz yok. Gerçekten insan bizleri sevgiyle bağırlarına basıyorlar. Yahyalı insanına yapılacak güzel hizmetler için, bizlere şevk veriyorlar. 36 bin nüfusumuz var, 25 bin seçmenimiz var. Ben Kayseri yaşayan, Yahyalı'da yaşayan dostlarımızı hem Cumhur İttifakına davet ediyor, hem de buradan saygılarımızı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.