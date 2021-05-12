Başkan Öztürk: “İnşallah bu bayram koronavirüsün sona ermesine vesile olur”

Başkan Öztürk mesajında, “ Ramazan-ı Şerifin rahmet, mağfiret ve bereket iklimini bir kez daha yaşadığımız bir bayrama daha kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan Ayında ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize yönelik alçakça saldıran işgalci İsrail'i bir kez daha lanetliyorum. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının her zaman yanındayız. Gönül ister ki geçmişte olduğu gibi bu bayramı da sevdiklerimizle beraber coşkulu bir şekilde geçirelim. Ancak tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle, bu bayramı evimizde geçirmek durumundayız. İnşallah bu bayram ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının sona ermesine, dünya üzerinde zulüm altında bulunan kardeşlerimizin kurtuluşuna; tüm insanlığın huzur ve güven, sağlık içinde geleceğe umutla bakmasına vesile olur. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” İfadelerini kullandı.