Başkan Öztürk, Kavacık mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında Kavacık Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasına katılarak, projelerini anlattı.

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; “31 Mart seçimlerinin Kavacığımıza, Yahyalımıza, Kayserimize, ülkemize, dünya Müslümanlarına, dünya mazlumlarına hayırlar ve güzellikler getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Allah'a hamt olsun Cumhur İttifakı gibi bereketli bir ittifakımız var. İki tane lider, ülke bekasını düşünerek, kafa kafaya verip ittifak kurdu. İttifaka dolaylı ve dolaysız yoldan üç tanede lider destek verdi. Birinci desteği BBP Lideri Mustafa Destici, 30 Büyükşehirden aday çıkarmayarak destek verdi. İkinci desteği ise rahmetli Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'dan geldi. Üçüncü desteği verende Anavatan Partisi Genel Başkanı oldu. Önceki seçimlerde bizi bağrınıza bastınız. Bu desteğin Esat Öztürk'e olmadığını, sevdanızın Cumhurbaşkanına ve Cumhur İttifakına olduğunu biliyorum. Her zaman inanarak söylediğim bir söz var. 'Cumhurbaşkanımıza bin tane Esat Öztürk feda olsun.' Hiç kendime pay çıkarmıyorum. Her ne kadar iyi hizmet yaptı deseniz de, zaten bir hizmet yapmaya geldik. Elhamdülillah, nefsimize bir pay biçmiyoruz. Önceki seçimde yüzde 60 oy oranı ile destek verdiniz. Bizde size mahcup olmamak için, gece gündüz demeden gayret ettik, çalıştık, Allah'ta bizi size karşı utandırmadı. Nasip olursa ikinci dönemimizde de sizlere hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağız” diye konuştu.

Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçeye yeni dönemde yapacakları 41 projeyi, mahalle sakinlerine anlattı.