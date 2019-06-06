Başkan Öztürk mahalle şenliklerine katıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Dikme ve Yerköy Mahallelerinde düzenlenen şenliklere katılarak; "İlçedeki birlik ve beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen mahalle şenliklerine önem veriyor ve belediye olarak şenlikleri her zaman destekliyoruz" dedi.

İlk olarak Kadı Oluğu Yaylasında Dikme Mahallesi Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen şenliğe katılan Belediye Başkanı Esat Öztürk, şenlik alanında kurulan stantları gezerek vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Esat Öztürk ayrıca halat çekme oyunu oynayıp, vatandaşlarla birlikte halay çekti. Şenlikte vatandaşlara hitap eden Başkan Esat Öztürk; “Bugün iki tane güzelliği bir arada yaşıyoruz. Birinci güzelliğimiz Ramazan Bayramını yaşıyor olmamız ikinci güzelliğimiz ise dördüncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz Kadı Oluğu Dikmeliler Şenliğidir. Bu iki güzelliği sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde bizlere bahşeden Rabbimize şükürler olsun. Şenliğimiz önceden bir kartopu gibiydi, şimdi ise adeta bir çığa dönüştü. Ben özellikle bu şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen, Mehmet Bulut'a, İsa Bulut'a ve Kayseri'de yaşayan Dikmelilere teşekkür ediyorum. Bugün biz hepimiz Dikmeliyiz ve Kadı Oluğunda da mutluyuz. Sizin en hayırlınız, insanlara hizmet edendir, inancıyla göreve geldiğimiz günden beri canla başla çalışıyoruz. Yahyalı Belediyesi olarak, belediye başkanı bir hizmetkârınız olarak bir vizyonumuz var. Bu vizyonumuz, hayatı kolaylaştırmak, insaflı yönetmek, israf etmeden insanları ile iç içe, el ele, gönül gönüle, gece demeden gündüz demeden, yılmadan ve yorulmadan sizlere hizmeti ulaştırmanın gayret ile çalışmaktır. Kültürler bir toplumun geçmişe olan bağı, geleceğe güven veren kılavuzlarıdır. Kültürler bir toplumun manevi değerlerinin toplamıdır. Bizim kültürümüzde dostluk var, dayanışma var, kardeşlik var, paylaşmak var, edep var, ahlak var, örf var, adet var. Şenliklerinde amacı bu olsa gerek diye düşünüyorum. Bu yüzden mahalle şenliklerine belediye olarak destek veriyoruz. Ve destek vermeye de devam edeceğiz. Yerel yönetimler olarak bizim en büyük görevimiz, insanları mutlu etmek, hayatı kolaylaştırmak, gönül belediyeciliği yapmak ve 41 mahallemize güzel hizmetler sunmaktır” diye konuştu. Başkan Esat Öztürk'ün ikinci durağı ise Yerköy Mahallesi Şenliği oldu. Şenlik alanında halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Öztürk, şenlik alanını gezerek mahalle sakinleriyle bayramlaştı. Kurulan stantları gezen Öztürk, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mahalle Şenliklerinde Başkan Esat Öztürk'e Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Akhisar Müftüsü Sami Türkmenoğlu ve Yahyalı AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu eşlik etti.