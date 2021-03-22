Başkan Öztürk Nevruzu kutladı, halka fidan dağıttı

İlk olarak Hamdi Oral Anadolu Sağlık Meslek Lisesi tarafından düzenlenen Nevruz Kutlama Programına katılan Başkan Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada; “Cenab-ı Allah bizlere üç önemli özellik vermiş. Birincisi devlet kurma özelliği. Millet olarak 16 devlet kurmuşuz. İkinci özelliğimiz, kahramanlığımız. Dünyada hiç kimse bize kafa tutamaz. Bizim imanımız, kardeşliğimiz ve birbirimize güvenimiz var. Üçüncü özelliğimiz ise fedakârlığımız. Biz birçok insana kapımızı açtık. Belki gelen düşmanımıza dahi lokmamızı paylaştık. Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun. Tek vatan, tek devlet payidar olsun.” diye konuştu.

Konuşmasından ardından demir döven ve Nevruz ateşini yakan Başkan Öztürk'ün ikinci durağı ise Fidan Dağıtım Programı oldu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü münasebetiyle Yahyalı Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe meydanında yapılan fidan dağıtım programına katılan Başkan Öztürk; “ İlçemiz 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında 2 bin Karaçam ve 2 bin Ceviz fidanının halkımıza dağıtımını yaptık. Halkımız fidanları toprakla buluşturacaklar. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü münasebetiyle tüm ormancılarımızın günlerini tebrik ediyorum. Ayrıca bu güzelliği bizlere yaşattıkları içinde teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde belediye olarak 3 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bize fidan temininde yardımcı olan Orman İşletme Şefliklerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde 3 adet şefliğimiz bulunuyor. Şeflerimize gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.” Diye konuştu.