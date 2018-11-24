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Başkan Öztürk Öğretmenler Gününü kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçedeki bütün öğretmenlere çiçek ve kitap göndererek, özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.


Ziyaretinde öğretmenlere gül ve kitap hediye eden Başkan Esat Öztürk, yaptığı açıklamada; "Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum. Şu an öğretmenliğin en zor olduğu bir yerdeyiz. Burası engelli öğrencilerimizi, engelsiz hale getirmek amacıyla, özveriyle çalışılan bir kurum. Benim gözümde her öğretmenimiz kutsaldır ama buradaki öğretmenlerimiz verdikleri mücadele ve özveriyle daha kutsal diye düşünüyorum. Öğretmenlerimiz, 7 den 77 ye bizleri eğiten toplum mühendislerimizdir. Onlar bizim değerlerimiz. İlk öğretmenlerde peygamber olması, bu mesleğin ne kadar kutsal olduğunun bir göstergesidir. Toplumumuz mimarları, mühendisleri öğretmenlerimizdir. Peygamber Efendimiz, Hz. Ali' ye 'İlmin kapısı' diye iltifat ederken, Hz. Ali ise 'Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum' diyecek kadar öğretmenliğin ne kadar önemli bir kurum olduğunu göstermiştir. Ben de öğretmen olmayı canı gönülden isterdim. Belki de anne, babadan sonra gelen en önemli müessese öğretmenliktir. Ben, sizleri tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Bu vesile ile ilçemizdeki, ilimizdeki, ülkemizdeki ve yurt dışındaki tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.

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