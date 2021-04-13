Başkan Öztürk polislerle birlikte ağaç dikti

Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte polislerle birlikte ağaç dikti.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 176. Yıldönümü ve Polis Haftası vesilesiyle Mustafabeyli Mahallesi'nde bulunan atış sahasında ağaç dikme etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Zeynal Kubat, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Yılmaz ve polis memurları katıldı. Ağaç dikmenin önemine vurgu yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümünü yürekten kutluyorum. Cenab-ı Allah tırnaklarına taş değirmesinde diye dua ediyorum. Bugün güzel bir etkinlikte bir araya geldik. İlçemizin en güzel manzaraya sahip tepelerinden birinde 2200 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Biz ilçemizde yeşili seviyoruz. Her fırsatta yeşilimizi çoğaltıyoruz” diye konuştu.