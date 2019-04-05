Başkan Öztürk tebrikleri kabul etti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 31 Mart Yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanlığına seçilen Esat Öztürk, düzenlenen programda tebrikleri kabul etti.

Programa Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün yanı sıra AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, yeni seçilen meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda teşekkür konuşması yapan Başkan Esat Öztürk, “ Belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra durmak yok. Biz gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Aslolan bu ilçeye güzel eserler bırakmak. İlk dönemimizde Kültür merkezinin yapılması, meydan düzenlemesi, doğalgazın ilçeye gelmesi, 75 yataklı devlet hastanesinin temeli atılması gibi birçok güzelliğin altına imza attık. İnşallah yeni dönemimizde de meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla, sizlerle ve özelliklede sinir uçlarımız dediğimiz muhtarlarımızla birlikte yeni güzelliklerin altına imza atacağız. Gelin bu ilçeyi birlikte yönetelim. Birlikte yönetirsek, bir sinerji oluşur, bir bereket oluşur. Bu ilçede her yüz kişiden 68'i Cumhur İttifakının adayına iltifat etti. Ben kerameti kendimden menkul görmüyorum. Bu kerameti sizlerde görüyorum, Cumhur İttifakında görüyorum, Cumhurbaşkanımızda ve bu dönemde ittifak yaptığımız Sn. Devlet Bahçeli'de görüyorum. Bu sonuçtan nefisimize pay çıkarmayalım. İnsanlar bu ülkenin bekası dedi ve ona yüzde 68 oy verdi. 36 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Nicelik olarak, nitelik olarak kendimizi küçümsemiyoruz. Birçok ilde olmayan güzellikler ilçemizde bulunuyor. Bunun kıymetini bilelim. Türkiye'de üretilen demir madeninin beşte biri Yahyalı'dan çıkarılıyor. Burada bir enerji üssüyüz. Önemli turizm değerleri olan bir turizm ilçesiyiz. Biz hep beraber olmalı, kafa kafaya vererek ilçemizi geliştirmeliyiz. Artık seçim bitti. Bize oy vermeye yüzde 32'lik bir kesim var. O insanların neden gönlünü alamadık. Bundan sonra ona bakacağız. Mazbatayı aldığımız gün, biz siyasi rozetimizi çıkardık, Yahyalı rozeti taktık. Artık 36 bin vatandaşımızın duasını almak için çalışacağız.” diye konuştu.

Başka Esat Öztürk konuşmasının ardından yeni seçilen meclis üyeleri ile birlikte gelen tebriklerini kabul etti.