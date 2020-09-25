Başkan Öztürk vaatlerini bir bir yerine getiriyor

İlçede 9 ova mahallesinin kullandığı, Develi-Yahyalı arası mesafeyi kısaltan, 15 km'lik Yerköy kanal yolunda yapılan sathi kaplama çalışmalarını inceleyen Başkan Esat Öztürk, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Seçim döneminde söz verdikleri çalışmaları yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Esat Öztürk; “ Allah'a hamd olsun sevdamız Yahyalı'ya gece gündüz demeden hizmetlerimiz devam ediyor. 9 Mahalleyi birbirine bağlayan yolumuzda, sathi kaplama çalışması yaptık. Seçim döneminde burayı ziyarete geldiğimizde insanlarımız bu yolun asfaltlanmasını istemişlerdi. Söz verdiğimiz bir vaadimizi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz sözlerin çok şükür altından kalktık. Yapamayacağımız çalışmaları da insanlara söz vermedik. Yerköy kanal yolumuz 15 km'lik bir uzunluğa sahip. Yolumuzun sathi kaplamasını yaptık. Bu yolumuzun asfalt olması çok önemliydi. Çünkü hem Develi-Yahyalı arasını kısaltıyordu hem de 9 mahallemizin insanları kullanıyordu. Yolun asfalt olmaması, yol güzergâhında bulunan bahçelere de zarar veriyordu. Yoldan çıkan tozlar mahsulde kaliteyi düşüyordu. Bu çalışmayla, bu sıkıntıyı da çözmüş olduk. Yahyalı'nın insanları güzel insanlar. Her türlü hizmeti hak ediyorlar. Turizm ilçesi Yahyalı'da, gerek merkez gerekse kırsalda hizmetlerimiz devam ediyor. Amacımız bu gök kubbede hoş bir seda bırakarak insanların duasını almak. Bu amaç doğrultusunda gayretle çalışan ekibime yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.