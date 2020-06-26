Başkan Öztürk: “Yahyalı halısını ayakta tutacağız”

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş dünyaca ünlü Yahyalı El Halısını yaşatmak için Avrupa Birliği finansörlüğünde hazırlanan proje kapsamında dokuma kursu açılıyor.

Yahyalı Belediyesi'nin öncülüğünde Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Toplum Merkezi, Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şubesi, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan projenin protokolü törenle imzalandı.

Yahyalı Belediye Binasında imzalanan protokolde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yıllardır yaşatılan bir kültürün mirası olan Yahyalı El Halısını yaşatmak için her türlü çalışmanın içinde bulunduklarını belirtti.

Açıklama yapan Başkan Esat Öztürk, “ 6 tane kuruluşumuzun başkanları ve temsilcileri buradalar. Büyüklerimiz birlikte rahmetin olduğunu söylerler. Bugün bir güzelliğin altına hep birlikte imza atacağız. Ben, buradan Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Toplum Merkezi'ne, Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şubesi'ne, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Unutulmaya yüz tutan bir sanatımızı, bir değerimizi ayakta tutmak için bir aradayız. Yahyalı Halısı, bir Kayseri markası, bir Türkiye markası, bir Dünya markasıdır. Yurtdışından ithal edilen halılarla, Yahyalı El Halısına biraz ilgi azalsa da altın olarak gördüğümüz el halımız değerini asla kaybetmeyecek. Amerika'da, Avrupa'da yaşayan insanlar bunun kıymetini çok iyi biliyorlar. Halılarımızda annelerin, ablaların alın terleri, göz nurları var. Halımız bana göre bir sanat eseri. Değeri kullandıkça artan ve zamanla antika değeri kazanan bir sanat eseri. Birçok il ve ilçede olduğu gibi ilçemizde de birçok Suriyeli insan yaşıyor. Biz onlara ensar vazifesi yaptık. İnşallah bu projeyle de göçmen vatandaşlarımızı meslek edindirip ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacağız. İnşallah onlarda bu kurs sayesinde evlerine emeklerinin karşılığını götürecekler. Bu projeyle hem halımızı ayakta tutacak, hem de göçmen vatandaşlarımız evlerine iaşe götürebilecekler. Bugünlerde evlerimizde kullandığımız halılardan üzerimize giydiğimiz kıyafetlere kadar birçok üründe polyester karışımı var. Haliyle bu ürünler vücudumuzda elektrik üretmekteler. Ama tamamen doğal yünden üretilen iplerle dokunan halımız, vücuttaki elektriği almaktadır. Sağlığının kıymetini bilen atalarımız, hep yün çorap giymişler. İnşallah bu protokolle bir zamanlar her evde fabrika gibi üretilen halımızı hayatta tutacağız” diye konuştu.

Türkiye Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci' de konuşmasında, “ Belediyemize teşekkür ediyorum. Sizlerin öncülüğünde güzel bir uygulama meydana geliyor. Toplamda 552 saat sürecek kursumuzda günlük 6 saat çalışma yapılacak. 4 ay boyunca 15 vatandaşımıza ve 15 mülteci misafirimize kurs vereceğiz. Bu sayede hem unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı ayakta tutmuş olacağız, hem de insanlara geçim kaynaklarını sağlama şansı vereceğiz. Öncülüğünüz için teşekkür ederiz” İfadelerini kullandı.

Protokolde konuşan Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Toplum Merkezi yöneticisi Ali Orhan' da, “ Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Bizim daha öncede bu şekilde yaptığımız projeler var. Buradaki esas amacımız; İnsanların, yeterliliklerini ve kapasitelerini artırabilmek. Eğitim verirken en çok dikkat etiğimiz nokta insanlara uygulamalı eğitim verebilmektir. Bu sayede insanlar kurslarda gördüklerini tek başlarına yapabilecek hale gelmeleridir. Sizden de bu şekilde bir proje gelince değerlendirmeye aldık. Ve birçok kurumumuzun da desteği ile projeyi hayata geçiriyoruz. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.