Başkan Öztürk Yahyalı Ticaret Odası'nı ziyaret etti

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve ilçe teşkilatının da katıldığı ziyaret Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu'nun makamında gerçekleşti.

Ziyarette konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlerin öncelikle Yahyalı'mıza, Kayseri'mize ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bizim anayasamız olan tevazu, samimiyet ve gayret ile Memleket İşi Gönül İşi parolası ile çıktığımız bu yolda biz Yahyalı Ticaret Odamızın desteklerini bekliyoruz. Önceki dönem faydalı işler yaptığımız gibi, inşallah önümüzdeki dönemde de faydalı işler yapacağız. Biz her zaman şunu söylüyoruz; “ Belediyecilik denilince akla AK Parti gelir.” Ak Parti'nin Türkiye'ye belediyecilik anlamında bir vizyon kattığına yürekten inanıyoruz. Yahyalı'da Cumhur İttifakı var. Milliyetçi Hareket Partimizle hem gönül hem de seçim ittifakımız var. Bu münasebetle Yahyalı'da Cumhur İttifakı'nın adayıyım. Yaparsa ancak biz yaparız, AK Parti yapar. Belediyecilik bizi işimiz. Hem kadro olarak bizim işimiz hem de siyasi parti olarak bizim işimiz. Allah nasip ederse ikinci dönemimizde Yahyalı'ya çok daha güzel projelerimiz var. “41 kere Maşallah, 41 Proje” sloganı ile projelerimizi halkımıza yakında açıklayacağız. Buraya faydalı olan, ayakları yere basan projelerimiz var. Sizlerle paylaşacağız. Sizlerin de projelerimize katma değeri olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu' da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçe adına yapılacak her türlü çalışmaya oda olarak destek vereceklerini belirtti.