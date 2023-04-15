Başkan Öztürk: "Yatay mimaride söylemden daha fazla eyleme geçmemiz lazım"

Öztürk; "Artık yatay mimari bu işin söyleminden daha fazla eylemine geçmemiz lazım. Türkiye'de kaç tane belediye varsa başkanların 'ama, fakat' deme lüksü yok ona odaklanacağız" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Kapuzbaşı Şelaleleri yolunun yapıldığını aktaran Başkan Öztürk; "Memduh başkanımızın hakkını vermemiz lazım. 25 milyon TL'lik bir bedelle Kapuzbaşı yolunu valiliğimiz ile beraber yapmış oldu. Kilitli parke konusunda her zaman yardımcı oldu. Borcumuz yok hamt olsun, paramız var. Bu da Yahyalı insanımıza yansıyacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl 1. Elma Festivalini yaptık. Hakikaten beklediğimizden çok daha fazla ilgi gördü. Buradan kazançlı olan üreticilerimiz, tüccarlarımız oldu. Tam ismini Turizm ve Elma Festivali koyduk. Kapuzbaşı Şelalesi gibi bir güzelliğe sahibiz. Şelalelerimizin, Hacer Ormanlarımızın ve Yedi Göllerimizin üzerine bir güzellik daha Beşir Köyü Şelalesine katkı verdi valimiz. Yatırımlar valimizle çok ivme kazandı. Festivallerimiz devam edecek" dedi.

"Sırat üzerinde antrenman yapmak istiyorsanız Yahyalı'ya gelin"

Göksu Şelalesi'ndeki ilkel köprü yerine yeni bir köprü yapılacağını aktaran Başkan Öztürk; "Göksu Şelalemizde ilkel imkanlarla yaptığımız sallanan köprü var. 'Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece' demiyoruz; 'uzun ince köprüdeyim, gidiyorum şelaleye' dediğimiz yer. Burada can güvenliği olması önemli. Hatta bazen takılıyorum; 'Eğer Sırat üzerinde antrenman yapmak istiyorsanız mutlaka gelin' diyorum. Sayın valimiz sağ olsun, buraya bir köprü yapılacak. Ankara'da projesi çizildi, ihalesi yapılarak inşallah en kısa zamanda yapılacak" ifadelerini kullandı.

"10 vekile de talibiz"

Seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren ve AK Parti olarak 10 milletvekilliğine de talip olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Esat Öztürk; "Seçimlerde 10 milletvekilliğine talibiz. Çalıştığımızın karşılığı olacak. Gece gündüz demeden çalışmak esas diye düşünüyorum. Ne kadar insanımızı ikna edebilirsek. Bundan sonra gece yatmak, gündüz durmak yok. Hulusi Paşamız gerçekten Kayserimize yakıştı. 10'unu da almak için gayret edeceğiz. hizmet olduğunu çok iyi biliyorum. Sadece Yahyalı'ya değil Develi'ye, Tomarza'ya, İncesu'ya, Pınarbaşı'na, Sarız'a, Felahiye'ye, Özvatan'a. Emeğinin karşılığını görecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yahyalı'ya 6 milyon TL'lik Avrupa Birliği Projesi

6 milyon TL değerindeki Avrupa Birliği projesi için imzaya gideceklerini ve bu projenin ilçeye gelmesiyle halka büyük katkı vereceğini sözlerine ekleyen Başkan Öztürk; "Avrupa Birliği Projemizi önümüzdeki günlerde imzalamaya gideceğiz. 6 milyon TL gibi bir bedeli inşallah imzalamış olacağız. Gençlere mesleki kurs adı altında 5 başlık altında. Bunlardan birisi hanım kardeşlerimiz için güzellik merkezi. Pasta hazırlama atölyesinde insanlar ev ekonomisine katkı sağlayabilir, iş yeri açabilir. Müşteri temsilciliği ve yöneticiliği asistanlığı kursu, ara eleman imalat ve montaj kursu. Kursiyerlere günlük 10 Euro bedel ödemiş olacağız. Bununla ilgili hem kadın kooperatifimiz hem de 60 kişinin çalıştığı atölyemiz var. İnşallah bir miktar daha dokunuşumuzla onu 100 kişiye çıkaracağız. Şuanda insanlarımız mutlu. Avrupa Birliği projesi geldiği zaman ilçeye büyük katkı vermiş olacağız" dedi.

"Yatay mimaride söylemden daha fazla eyleme geçmemiz lazım"

Belediyelerin artık yatay mimariye geçmesi gerektiğini de vurgulayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü; "Kahramanmaraş'taki yüksek katlıları gördükten sonra yüksek katlılardan nefret ediyorum. Artık yatay mimari bu işin söyleminden daha fazla eylemine geçmemiz lazım. Türkiye'de kaç tane belediye varsa başkanların 'ama, fakat' deme lüksü yok ona odaklanacağız. Şöyle bir imkan var, belediyemize müracaat ederlerse 15 bin metrelik bir yere 200 metrekarelik bir evi ruhsat almak şartıyla yapma imkanları var. Bunu denesinler. Kaçak inşaat değil ama ruhsatlı şekilde. Deprem vesilesiyle nüfusumuz arttı. Bundan sonra da artacak."