Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Zabıta Teşkilatı'nın 196. Kuruluş yıldönümünde zabıta personeliyle belediye meclisinde bir araya gelerek, Zabıta Haftasını kutladı.

Özverili çalışmalarından dolayı Zabıta personeline teşekkür ederek hediye takdim eden Başkan Esat Öztürk; “Bugün hem belediye başkanı olarak hem de belediye meclis üyeleri olarak Zabıta Teşkilatımızın 196. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Zabıta Müdürümüz Hasan Hüseyin Akkuş ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz ilçede yaşayan insanlarımıza mutluluk ve esenlik sunmaktır. Zabıta hizmeti belediyenin en önemli hizmetlerinden birisidir. Belediyenin bel kemiği diyebilirim. Zabıta teşkilatımızın çok kadim bir geçmişi var. Siz, bizim yürüyen ayağımız, gören gözümüzsünüz. Etrafınızda sizi ilgilendiren konulara duyarsız kalmayacağınızı biliyorum. Bu teşkilatta çalışmak bir ayrıcalıktır. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Zabıta personellerine hediyeleri belediye meclis üyeleri tarafından takdim edildi.