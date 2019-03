Başkan Öztürk'ten eğitimcilere ziyaret

Ziyarete AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve belediye meclis üyesi adayları katıldı. Ziyarette konuşan Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; "5 yıl önce, 5 yılda 50 proje sloganıyla yola çıkmıştık. Allah'a ham olsun 50 ile kalmadık. İlçemize birçok güzellikler kattık. Ama proje kitabımızda yer alan 5 projemizi yeni dönemimizde yapmak için erteledik. Kayseri'de belediyecilik mutfağında yıllarca çalıştık. Orada gördüğümüz güzellikleri ilçemize taşıdık. Allah izin verirse, yeni dönemimizde eğitim konusunda bu ilçeyi birlikte yönetelim. Biz, her türlü desteği sağlamaya hazırız. Biz, size yar ve yardımcı oluruz. Önceki dönemimizden birçok hocamız desteklerimizi yakından biliyor. Biz bu ilçe için, gençlerimiz için, geleceğimiz için her zaman süpürge olmaya, pas pas olmaya hazırız. İkinci dönemimizde 41 kere maşallah 41 proje sloganı ile yola çıktık. Bu projeler içinden en fazla önemsediğim Okuyan İlçe Yahyalı projesi. İlçemizi, birçok güzelliğinin yanı sıra kitap okuma oranının yüksekliği ile de ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu konuda okullarımızın hazırladığı her türlü projeye destek vermeye hazırız. Biz eğitim camiasına güzellikler yaptık. Birçok okulumuzda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Rabbim ülkemizin geldiği bu güzelliği elimizden almasın. 28 Şubatta çektiklerimizi hem Allah hem de bizler biliyoruz. Bu nimeti birilerine kızarak harcamayalım. Dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakalım. Biz kimseyi küstürmek için değil, insanları memnun etmek, onların duasını almak için hizmet yapıyoruz. Benim sizlerden tek isteğim var; Cumhur İttifakına güçlü bir destek vermeniz. Bunu kendim için istemiyorum, bunu Yahyalı'mız için, Kayseri'miz için, Türkiye'miz için, Türki Cumhuriyetler için, İslam Coğrafyası için istiyorum. Bunun arkasına sığınarak propaganda da yaptığımız yok. Eğer belediye başkan adayı olan bir şehit babası çıkarak ben Saadet Partisinden istifa ediyorum, bu kirli ittifakı da kabul etmiyorum diyorsa, bizlerde de o şehit babasının gösterdiği duyarlılığı görmek istiyorum” diye konuştu.