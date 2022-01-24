Başkan Öztürk'ten esnaflara fiyat istikrarı çağrısı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, güven tazeleyerek ikinci kez Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı'na seçilen Orhan Kalem'i ziyaret ederek tebrik etti.

Başkan Esat Öztürk ziyarette yaptığı konuşmada; “Orhan Başkanımızı ve esnaflarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Esnaf ve Sanatkârlar Odamızda görev yapmış önceki dönem başkanlarımıza da şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal edenleri rahmetle anıyorum. Biz pandemi döneminde esnaflarımız ile birlikte vefa örneği gösterdik. Onların halleriyle hâllenip, dertleri ile dertlendik. Biz hep yanlarında olduk. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum, biz esnaflarımızın ve odamızın her zaman yanındayız. Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. ” Dedi.

ESNAFLARIMIZ FİYAT İSTİKRARINI SAĞLASIN

Konuşmasında ilçedeki esnaflar arasındaki fiyat istikrarsızlığını dile getirerek Yahyalılı esnaflara seslenen Başkan Esat Öztürk; “ Esnaf Odası Başkanımızı ziyaret ederken bu konuyu dile getirmek istiyorum. Maalesef esnaflarımız arasında fiyat istikrarı konusunda sıkıntılar var. Geçen günlerde yaptığımız mini bir araştırma da maalesef esnaflarımız arasında çok ciddi fiyat farkları olduğunu gördük. Örneğin; 1 m kablo' da 20 TL'ye yakın fiyat farkı olduğunu tespit ettik. Ürünlere uygun fiyat veren esnaflarda şüphesiz kazanıyor. Arada bu kadar fark olmamalı diye düşünüyorum. Bu duruma belediye başkanı olarak üzüldüm. İnsanlarımız alışveriş için yakın ilçelere veya Kayseri'ye giderse biz güç kaybederiz. Bu ilçeden biz göç veririz. Esnaflarımız kar edecekler ama bunu makul ölçülerde yapsınlar. Bu şekilde de enflasyonun artmasına engel oluruz. Bu konu ile ilgili Orhan Başkanımız ile de görüşüyoruz. İnşallah esnaflarımız daha duyarlı olacaklardır. “ diye konuştu.

Göreve ikinci kez seçilen Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem' de ziyaretinden ve desteklerinden dolayı Başkan Esat Öztürk'e teşekkür etti.