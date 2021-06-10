Başkan Öztürk'ün genç futbolculara desteği devam ediyor

Törende genç yeteneklerle sohbet eden ve onlardan başarı sözü alan Başkan Esat Öztürk, “İlçemizdeki genç yetenekleri ülke futboluna kazandırmak istiyoruz. Şuan birçok yerde olmayan bir yapılanma içerisindeyiz. İnşallah bu yapılanmanın güzel sonuçları olacak. Gençlerimizin başarıları bizleri mutlu edecek” dedi.

Törende konuşan Başkan Öztürk, “Bir gururu daha paylaşmak üzere buradayız. Bugün 6 gencimiz A Takıma yükseldi. Biz, ülke futboluna genç yetenekleri kazandırmak istiyoruz. Kayserispor Başkanımız Berna Hanıma yaptığımız ziyaretimizde de bundan bahsettik. İlhan Parlak gibi oyuncuların sayısını artırmamız gerektiğini söyledik. İlçemizde kurumlarımızla, siyasilerimizle birlikte gençlerimizin geleceğiyle yakından ilgileniyoruz. Biz gençlerimiz iyi yerlerde görmek için çaba sarf ediyoruz. Buradan gençlerimiz ile özel ilgilenen Osman Çakmak, Bülent Uygun ve Bayram Bektaş hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tabi futbol dışındaki sporlarda da bir varız. Kayak sporuna genç yetenekler kazandırmak için Armada Kayak ve Snowboard kulübümüz ile çalışmalar yapıyoruz. Belediye olarak bir çok amatör spor dalına destek veriyoruz. İlçemizin doğası, iklimi ve arazi yapısı buna oldukça uygun. Ben yavrularımıza başarılar diliyorum. Ayrıca gençlerimizin yetişmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende A Takım'a yükselen futbolculara Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş tarafından krampon hediye edildi. Ayrıca Yerköyspor'a Yahyalı Belediyesi tarafından antrenman malzemeleri hediye edildi.