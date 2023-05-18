Başkan Palancıoğlu: “19 Mayıs, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri”

Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm gençlerin Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu açıklamasında şunlara yer verdi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. 19 Mayıs 1919 tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a karaya çıkışı ile başlayan mücadelemiz hız kazanarak ülkenin bağımsızlığına ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına güzel bir şekilde sebebiyet vermiş oldu. Bugün 19 Mayıs 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı. Dolayısıyla 100. yılında Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak önemli diye düşünüyorum. Her vatan evladının destek verdiği bu mücadele sayesinde bugün vatanımızda o günkü coşku ve umudu inançla yaşamaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Sevgili gençler, bu mukaddes emaneti sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak en önemli göreviniz olsun. Geçlerimiz kendini gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirmelidir."